Курбан Мурадов посмертно представлен к Ордену Мужества

Героически погиб в бою. 28-летний парень погиб при освобождении Мариуполя, спасая командира и боевых друзей. Дагестанец посмертно представлен к Ордену Мужества.

Вести о гибели семья узнала от командования флотилии, где он служил морским пехотинцем. Страшные слова «сержант Мурадов погиб в бою, как герой» здесь уже не забудут. Как и то, каким он был.

Курбан никогда не боялся опасности. Вот и в тот день, при освобождении Мариуполя, ценой своей жизни спас боевых товарищей и командира. Получил ранение в голову, но еще был жив. По пути в госпиталь сердце остановилось.

У Курбана два старших брата – тоже военные. И сестра, его самый близкий друг. Вместе ходили в школу, вместе играли, помогали родителям по хозяйству. Улыбчивым его помнят и в школе. Окончил 11 лет назад, но учителя все еще помнят, за какой партой он сидел.

За проявленный героизм Курбана Мурадова представили к Ордену Мужества. 9 июня ему исполнилось бы 28 лет. У него осталась беременная жена и годовалый ребенок. Начинает ходить, но первые шаги отец уже не увидит.