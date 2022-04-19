Общество

Курбан Мурадов посмертно представлен к Ордену Мужества

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Героически погиб в бою. 28-летний парень погиб при освобождении Мариуполя, спасая командира и боевых друзей. Дагестанец посмертно представлен к Ордену Мужества.   

Вести о гибели семья узнала от командования флотилии, где он служил морским пехотинцем. Страшные слова «сержант Мурадов погиб в бою, как герой» здесь уже не забудут. Как и то, каким он был. 

Курбан никогда не боялся опасности. Вот и в тот день, при освобождении Мариуполя, ценой своей жизни спас боевых товарищей и командира. Получил ранение в голову, но еще был жив. По пути в госпиталь сердце остановилось. 

У Курбана два старших брата – тоже военные. И сестра, его самый близкий друг. Вместе ходили в школу, вместе играли, помогали родителям по хозяйству. Улыбчивым его помнят и в школе. Окончил 11 лет назад, но учителя все еще помнят, за какой партой он сидел. 

За проявленный героизм Курбана Мурадова представили к Ордену Мужества. 9 июня ему исполнилось бы 28 лет. У него осталась беременная жена и годовалый ребенок. Начинает ходить, но первые шаги отец уже не увидит. 

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