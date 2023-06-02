Курбан Курбанов: «Центр Гейдара Алиева в Дербенте станет местом притяжения и объединения, очагом дружбы и сотрудничества»

Директор дербентского филиала Азербайджанского государственного университета Курбан Курбанов прокомментировал открытие при филиале Азербайджанского государственного экономического университете центра имени Гейдара Алиева.

«Безусловно, это очень важное, значимое, и, я бы сказал, знаковое событие для наших двух государств – Азербайджана и России, а также для взаимоотношений Азербайджана с нашей республикой. Азербайджан наш южный сосед. Дагестан связывает с Азербайджаном крепкая вековая дружба, испытанная многими историческими событиями. Я уверен, что открывшийся в эти дни центр Гейдара Алиева станет для города местом притяжения, местом объединения, очагом дружбы и сотрудничества.

Здесь можно будет проводить различные досуговые и образовательные мероприятия, и мы уже работаем над их подготовкой. Я приглашаю дербентцев и гостей города посетить наш центр, ознакомиться с его экспонатами. Кроме того, хотел бы добавить: тема развития добрососедских, дружеских отношений России и Азербайджана, да и других государств, в особенности, в нынешний сложный в политическом плане период ещё более значима. Об этом говорил и наш Верховный Главнокомандующий, Президент страны Владимир Владимирович Путин на состоявшемся в Москве заседании Совета по межнациональным отношениям».

Источник: Мирмол