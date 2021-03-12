Куратор онкологической службы Дагестана Андрей Каприн прибыл в республику

Андрей Каприн прибыл в Дагестан с рабочим визитом. Главный онколог Министерства здравоохранения РФ совместно с врио министра здравоохранения РД Татьяной Беляевой посетил РОЦ. За двухлетний период в медучреждение в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» поступило новое медицинское оборудование, также было завершено строительство нового корпуса и поликлиники. Андрей Каприн отметил положительные изменения в работе Республиканского онкологического центра, подчеркнув, что медицинская помощь онкобольным в республике вышла на качественно новый уровень.

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