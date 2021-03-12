Здравоохранение

Куратор онкологической службы Дагестана Андрей Каприн прибыл в республику

Оставить комментарий

Андрей Каприн прибыл в Дагестан с рабочим визитом. Главный онколог Министерства здравоохранения РФ совместно с врио министра здравоохранения РД Татьяной Беляевой посетил РОЦ. За двухлетний период в медучреждение в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» поступило новое медицинское оборудование, также было завершено строительство нового корпуса и поликлиники. Андрей Каприн отметил положительные изменения в работе Республиканского онкологического центра, подчеркнув, что медицинская помощь онкобольным в республике вышла на качественно новый уровень.

Также читают:

Информация Оперативного штаба по недопущению распр...
В Бабаюрт выехала комиссия от Минздрава за служебн...
Более 1000 человек собралось в центре Махачкалы на...
Сотрудников бюро медсоцэкспертизы задержали за пол...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *