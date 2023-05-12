Кульзебцы торжественно встретили бойца  из зоны СВО, прибывшего в отпуск на Родину

Участника СВО из селения Кульзеб Абдусамада Алиасхабова, прибывшего в отпуск из зоны СВО, встречали родные, близкие, друзья и односельчане, многие из которых специально приехали из соседних селений района.

42-летний Абдусамад, после объявленной частичной мобилизации в сентябре прошлого года, добровольно пришел в военный комиссариат города Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов, и выразил желание служить в рядах ВС России. После прохождения военной подготовки его отправили в зону проведения специальной военной операции.

Первая встреча с героем прошла в родном селе. Сельчане вышли на улицы, чтобы поприветствовать его и показать свою поддержку. Мобилизованный поделился впечатлениями о службе, рассказал о том, что был танкистом. По словам мужчины, настрой у наших бойцов боевой, и они верят в Победу.

Жители села Кульзеб в свою очередь выразили ему слова благодарности и восхищения, а также всем военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации.

Также сразу по приезде Абдусамад Алиасхабов принял участие в параде Победы, где пообщался с главой Кизилюртовского района Рустамом Татархановым, и поблагодарил за оказанную помощь его семье.