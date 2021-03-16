«Культурный дневник» появится у школьников республики

Вопросы реализации проекта «Культурный дневник школьника» обсудили на совещании в Правительстве РД под руководством Абдулпатаха Амирханова. Данный проект предполагает ведение школьниками культурного дневника, где каждый учащийся будет излагать свои впечатления о тех или иных достопримечательностях. Данную идею предложила гид-экскурсовод из города Дербента Таисия Алибутаева. Она также разработала задания для культурного дневника. В рамках совещания была рассмотрена возможность создания электронной формы дневника, а также проведение конкурса на его лучшее заполнение. По итогам совещания было дано поручение сформировать рабочую группу для работы над проектом.

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