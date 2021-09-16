Антитеррор

Культурно-просветительский молодежный форум «Мы не хотим бояться за наше завтра!», приуроченный к Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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Форум состоится 16 сентября в 15.00 на летней площадке Даггосфилармонии (ул. Горького, 1а). Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан». В рамках форума запланированы тематические выступления известных творческих коллективов и вокалистов, выставка детских художественных работ, дискуссии и беседы с участием представителей молодежных организаций, правоохранительных органов и органов исполнительной власти, экспертного сообщества и деятелей культуры.

Мероприятие пройдет в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции в условиях 25% заполняемости зала и соблюдения профилактических мер социального дистанцирования и дезинфекции.
Для широкой общественности просмотр будет доступен на официальном аккаунте Дагестанской государственной филармонии в социальных сетях.

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