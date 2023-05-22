Культура: от южного до западного форпоста России

Дагестанский поэт, президент Клуба писателей Кавказа и председатель дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова стала лауреатом одного из самых крупных и авторитетных ежегодных Международных литературных конкурсов «Русский Гофман», заняв почетное третье место.

Конкурс проводится в Калининградской области. В этом году на рассмотрение жюри поступило 1450 работ из 30 стран мира. Жюри, в состав которого вошли поэты Владимир Шемшученко, Екатерина Полянская, Наталья Гранцева (Санкт-Петербург), Нина Ягодинцева (Челябинск), Полина Орынянская (Москва) и др., высоко оценили произведения дагестанского автора. Она вошла в шорт-лист, короткий список из 36 авторов, приглашенных в Калининград, а из них жюри отобрало 15 сильнейших, в числе которых и Миясат Муслимова.

19 мая в замке Инстербург (г.Черняховск) состоялась церемония награждения дипломантов и лауреатов конкурса. Первое место заняли Анна Долгарева (Москва) и Наталья Возжаева (Новороссийск). Сам же конкурс-форум проходил с 15 по 20 мая и объединил деятелей культуры от южного до западного форпоста России. Поэты также провели встречи в библиотеках, музеях, школах Калининграда. Миясат Муслимова встретилась с учащимися одной из школ, прочитала свои стихи, а также рассказала о праздновании 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова, прочла его стихи. Какова история создания легендарного стихотворения «Журавли», каков вклад поэта в развитие отечественной литературы, чем уникален Дагестан — на все свои вопросы ученики получили подробные ответы. Организаторы форума — региональная общественная организация писателей Калининградской области и администрация Черняховского муниципального округа при информационной поддержке «Литературной газеты», журналов «Нева» и «Балтика». Произведения победителей конкурса увидят свет на страницах журнала «Балтика» и других общероссийских изданий.

Источник: Мирмол