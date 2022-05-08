Куда сходить в Махачкале 9 мая

Жителей Махачкалы ждет множество мероприятий, посвященный празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 08:00 в Парке имени Ленинского комсомола начнётся церемония возложения цветов с троекратным ружейным салютом у памятника Воину-освободителю

В 08:15 на Воинском кладбище у обелиска «Воинская Слава» состоится церемония возложения венков и цветов с троекратным ружейным салютом.

С 10:00 в честь Дня Великой Победы можно посетить бесплатно любой экспозиционный зал Исторического парка.

В 10:00 на центральной площади пройдёт торжественный митинг. Здесь же будет оборудована фотозона, где каждый желающий сможет сделать тематическое фото. На площади будет развёрнута копия Знамени Победы и пронесена до парка Ленинского комсомола к Аллее Героев.

В 10:40 стартует ретро-пробег автомобилей от улицы Гаджиева до кольца у Республиканского издательского комплекса и обраатно до площади Ленина. Почётными пассажирами станут главные герои праздника – ветераны Великой Отечественной войны.

В парке Ленкома будут работать аниматоры, дети смогут бесплатно отведать мороженое и получить в подарок воздушные шары, а также аквагрим. Также будет работать специальная площадка, где каждый желающий сможет записать видео с декламацией стихотворения, посвящённого Великой Победе. Лучшие чтецы будут представлены ежедневно в эфире программы «Время новостей. Махачкала» на телеканале РГВК «Дагестан» до конца текущего месяца!

С 12:00 до 14:00 на площадке перед Аварским театром запланировано проведение Республиканского фестиваля «Тебе, Победа, посвящается».

В 12:00 детский клуб «Тачки» при поддержке Администрации Ленинского района Махачкалы и ТРЦ «Этажи» проведёт ежегодные праздничные мероприятия, посвящённые Дню Великой Победы.

С 14:00 до 19:00 на площадке перед Минкультуры РД (пр.Р.Гамзатова, 93а) состоится Арт-плэнер Детских школ искусств, студентов и преподавателей ДХУ им. М.Джемала.

В 14:00 в Музее боевой славы им. В.Макаровой откроется выставка «Военный плакат 1941-1945».

В 14.30 ретро-пробег автомобилей пройдёт по второму кругу (с прежним маршрутом).

В 15:00 Дагестанский государственный театр кукол покажет традиционное театрализованно-концертное представление в рамках проекта «Театральная неотложка».

С 15:00 до 17:00 на площадке перед Русским театром будет проводиться Республиканский фестиваль «Тебе, Победа, посвящается».

В 15:00 с площади Ленина стартует шествие Всероссийской акции «Бессмертный полк».

С 15:00 до 16:30 на площадке перед Кумыкским театром пройдет праздничный концерт ко Дню Победы.

В 15:30 на Родопском бульваре перед Аварским театром начнётся праздничный концерт «Тебе, Победа, посвящается!», будет работать полевая кухня и креативная фотозона на фронтовом привале, также планируется конкурс детского рисунка «Белые журавли».

В 21:00 на площади им. Ленина запустят праздничный салют, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также вы можете посетить уникальную выставку «Удивительный мир пауков».

Для жителей Каспийска «Mysoul — центр творчества и обучений» предлагает занятия для взрослых и детей. Можно посетить следующие выставки Музей боевой славы им. В.Макаровой приглашает посетить выставку «Военный плакат 1941-1945» Галерея Дома поэзии приглашает посетить персональную выставку Евгения Голика «Архаика».

В Национальной библиотеке можно посетить персональную выставку самодеятельной художницы Асият Идрисовой «Тропинки жизни Асият из Хубара». Центр этнической культуры приглашает посетить коллективную выставку «Рисунок: Актуальность традиции».

В ДМИИ им. П.С. Гамзатовой можно посетить персональную выставку Абдулзагира Мусаева «Ковчег». Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи предлагает тематическую экспозицию-выставку «Петровское время», а также выставку «Художники Северного Кавказа».

Источник: https://mirmol.ru/znamja-pobedy/kuda-shodit-v-mahachkale-9-maja/