Куда сходить в День народного единства в Дагестане

Завтра, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. В Дагестане в честь этого праздника пройдет ряд мероприятий. Так, в Дербенте, в цитадели «Нарын-Кала» в 12.00 состоится Музейный праздник «Под небом единым». В 13.00 перед Русским театром в Махачкале пройдет праздник «Вместе мы – Россия». В 14.00 на базе «Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан» состоится концерт ансамбля.

В 14.00 в Музее боевой славы им.В.Макаровой, отделе Национального музея РД им.А.Тахо-Годи состоится встреча с участников СВО на Украине и членов АТК с детьми из группы риска в рамках выставки «Своих не бросаем». Там же в 15:00, 16:00 и 19:30 проведут тематическую экскурсию «Мы дружбою нашей сильны», встречу с Героем России Загидом Загидовым и Кураторскую лекцию (Дагирова Д.А.). В 16.00 в Дагестанском государственном театре кукол будет представлена Литературно-концертная программа «В единстве наша сила!». В Дербенте в 16.00 в фойе Лезгинского музыкально-драматического театра им. С.Стальского состоится мастер-класс по ковроткачеству и вязанию. Там же пройдет показ Музыкально-поэтической композиции «Пока мы едины – мы непобедимы!» и мастер-классы по гриму, фехтованию и сценическому движению. В 17.00 в Государственном республиканском русском драматическом театре им. М.Горького состоятся мероприятия, посвященные Дню народного единства в рамках Ночи Искусств «#МыВместе в пространстве Искусств». В 18.00 Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой покажет концерт «Россия – Родина моя!» в рамках «Ночи искусств» с участием артистов ГБУ РД «Дагестанская государственная филармония им. Т.Мурадова». В это же время в Дербенте, в Музее «Боевая Слава» пройдет обзорная экскурсия по музею, лекция о Дагестанской Стрелковой Дивизии и её роли в обороне Севастополя и др.

В Избербаше, в Даргинском государственном музыкально-драматическом театре им. О.Батырая в 19.00 пройдет показ концертной программы, приуроченной ко Дню народного единства. В 18.00 в фойе Аварского музыкально-драматического театра им. Г.Цадасы состоится театрализовано-концертная программа «Сила в единстве» и патриотическая музыкально-поэтическая композиция. В 18.00 в Театре поэзии пройдет вечер памяти Расула Гамзатова «Поэт аула и планеты».