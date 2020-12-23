Куда пойти на Новый год в Махачкале?

Махачкалинская мэрия подготовила программу на Новый год.

Начнется все 27 декабря с парада Дедов Морозов и Снегурочек.

Расписание:

– 27 декабря, 15:00 – шествие Дедов Морозов и Снегурочек от Русского театра до площади.

– 27 декабря, 15:30 – торжественное открытие Главной елки на площади им.В.Ленина. Гостей праздника ждут новогодние открытки, выступление артистов Дагестанской государственной филармонии и Детской филармонии г.Махачкалы.

– 27 декабря, 18:00 – в Махачкале пройдет новогоднее объемное мультимедийное графическое представление с проецированием на здание Правительства РД (3D-mapping-шоу).

– 27 декабря, 18:10 – праздничный концерт «С Новым годом, Махачкала!» на площади им.В.Ленина.

– 27 декабря, 19:00 – повтор новогоднего объемного мультимедийного графического представления с проецированием на здание Правительства.

– 27 декабря, 19:10 – продолжение новогоднего концерта «С Новым годом, Махачкала!».

– С 28 по 30 декабря, с 16:00 до 19:00 – праздник «Новогодние открытки» – выступления на площади им.В.Ленина артистов Дагестанской государственной филармонии, Детской филармонии г.Махачкалы и воспитанников детских школ искусств города.

– С 28 по 30 декабря, 19:00 и 20:00 – новогоднее объемное мультимедийное графическое представление с проецированием на здание Правительства РД (3D-mapping-шоу).

– С 28 по 30 декабря, 19:10 – трансляция на экране на площади им.В.Ленина театрализованного детского мюзикла «Новогоднее приключение Маги и Пати».

– 30 декабря, 12:00 – объезд кареты и машины с Дедом Морозом и Снегурочкой с поздравлением махачкалинцев и гостей столицы с Новым, 2021 годом.

– 31 декабря, 18:00 – трансляция на экране на площади им. В. Ленина театрализованного детского мюзикла «Новогоднее приключение Маги и Пати».

– 31 декабря, 21:00 и 23:45 – новогоднее объемное мультимедийное графическое представление с проецированием на здание Правительства РД (3D-mapping-шоу).

– 31 декабря, 23:55 – трансляция на экране на площади им.В.Ленина новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

– 31 декабря, 00:00 – праздничный новогодний фейерверк.

– 1 и 2 января, 18:00 и 19:00 – новогоднее объемное мультимедийное графическое представление с проецированием на здание Правительства РД (3D-mapping-шоу).

– С 1 и 2 января, 18:10 – трансляция на экране на площади им.В.Ленина театрализованного детского мюзикла «Новогоднее приключение Маги и Пати».

– 3 и 4 января, 16:00 и 16:30 – праздник «Новогодние открытки» – выступления на площади им.В.Ленина артистов Детской филармонии г.Махачкалы и воспитанников детских школ искусств города.

Город украсят новогодней атрибутикой, в парках будут звучать новогодние песни.

Все будет проходить с соблюдением правил Роспотребнадзора.