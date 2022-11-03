Куда можно обратиться по вопросам осеннего призыва?

С 1 ноября в нашей стране стартовала осенняя призывная кампания. По Указу Президента РФ она продлится с 1 ноября до 31 декабря. Стоит отметить, что осенние призывники будут служить во всех видах и родах войск на всей территории России за исключением ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Солдат-срочников осеннего призыва в специальной военной операции не задействуют. В Дагестане на срочную службу призовут около 3,5 тысячи человек. В Генштабе ВС РФ будет организована работа «прямой телефонной линии», при обращении на которую родители и призывники могут получить ответ на любой интересующий их вопрос, касающийся призыва.

Телефоны горячей линии: 8 (495) 498-96-96; 8 (495) 498-96-97; 8 (495) 498-96-98. Также жители республики могут обращаться по всем вопросам в Военный комиссариат Дагестана по телефонам: 8 (872) 263-88-69 и 263-88-86