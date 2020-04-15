Общество

Куда может обратиться безработный?

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В ситуации пандемии большинство предприятий приостанавливают свою деятельность, переходят на удаленную работу или сокращают штаты. Оказавшиеся без работы граждане должны как можно быстрее обратиться в центр занятости населения.

Это особо касается тех, кто уволен по сокращению или в связи с ликвидацией хозяйствующего субъекта. Для данной категории безработных сохраняется зарплата на два месяца после прекращения трудовой деятельности.

Для выплаты заработной платы за третий месяц безработный должен встать на учет в ЦЗН в течение 2-х недель после увольнения.

На учет могут встать безработные лица старше 16 лет, не занимающиеся предпринимательской деятельностью и не обучающиеся по очной форме.

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