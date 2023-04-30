Кубачинский художественный комбинат на пути к восстановлению

Глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в субботу, 30 апреля, посетил ГУП «Кубачинский художественный комбинат» в селе Кубачи Дахадаевского района.

Предприятие было создано в 1960 году на основе ювелирной артели (общественного предприятия), сложившейся к 1924 году. Впоследствии комбинат стал одним из крупнейших предприятий народных художественных промыслов Дагестана. Здесь выпускались различные виды женских украшений, посуды, холодного оружия, портсигары, кувшины, вазы, шкатулки и т.д.

В последние годы в работе комбината возникло множество проблем – накопились долги, устарело оборудование, полноценный производственный процесс приостановлен. Здание комбината также нуждается в ремонте.

Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел помещения предприятия, ознакомился с выпускаемыми изделиями, пообщался с местными мастерами, чтобы изучить потенциал и перспективы развития комбината.

После осмотра премьер-министр провел совещание по вопросу восстановления полноценной работы комбината. Свое мнение высказали глава Дахадаевского района Магомед Абдулкадыров, замминистра по туризму и НХП РД Абдула Магомедов, местный актив.

Было отмечено, что первый шаг к восстановлению работы комбината сделан. Как доложил замминистра по туризму и народным художественным промыслам Абдулла Магомедов, имеющийся ранее долг комбината в размере порядка 50 млн рублей практически погашен. В настоящее время ведется процедура банкротства.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что руководство республики ставит для себя первоочередной задачей сохранение и восстановление традиционных для Дагестана ремёсел. Кубачинцы, как отметил премьер-министр, и сегодня продолжают дело своих предков, соответствующую поддержку этому направлению должны оказать и органы власти республики.

«Многие мастера уезжают из села в город, а для нас важно сохранить местное производство, для этого мы должны создать условия. Нужно оценить, какое оборудование сюда нужно завести, сколько денег потребуется для ремонта здания. И самое главное – сюда нужно привести мастеров, восстановить былое производство. Здесь мы учтем мнение самих мастеров и примем государственное решение», — заявил премьер.

Глава кабмина озвучил поручения по итогам визита. Минтуризму и НХП РД поручено ускорить завершение процедуры банкротства ГУП «Кубачинский художественный комбинат», после чего должна быть проведена полная инвентаризация его имущества.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поддержал предложение о возможном преобразовании комбината в акционерное общество, а также поручил рассмотреть вариант привлечения инвесторов, готовых участвовать в развитии предприятия. Кроме того, поручено проработать возможности субсидирования. Должно быть проведено техническое перевооружение комбината.

Также следует определиться с кандидатурой руководителя предприятия, способного профессионально выстроить процесс работы.

Сформировать план с механизмом возрождения работы комбината Председатель Правительства РД поручил к 20 мая, после чего окончательный вариант решения будет представлен Главе республики Сергею Меликову.