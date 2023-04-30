Общество

Кубачинки попросили премьер-министра о новом помещении для школы искусств

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В ходе визита в село Кубачи Дахадаевского района премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов пообщался с местными жителями.

Встретившиеся по пути сотрудницы Кубачинской школы искусств им. А.М. Абдурахманова рассказали главе кабмина Дагестана, что вынуждены работать в арендованных помещениях, а своего здания у школы нет. Детей обучают народным промыслам, вышивке, ювелирному искусству, резьбе по камню.

Принято решение предоставить для деятельности школы неиспользуемые помещения в здании местного предприятия, где может быть организован рабочий процесс. Соответствующие поручения даны администрации муниципалитета и Минимуществу Дагестана.

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