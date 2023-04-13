Кто может стать контрактником?

Граждане РФ в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие категории здоровья: «годен» (А) или «годен с незначительными ограничениями» (Б).

Если по результатам медкомиссии присвоена первая категория, можно претендовать на службу в любых войсках. Если прописана категория Б – только в сухопутные подразделения. На службу в зону СВО по контракту направляются те, кто уже имеет военную специальность, в том числе ранее заключал контракт.

Имеют право служить по контракту также граждане с погашенной судимостью.

Как сказал военком по городским округам городов Кизляр, Южно-Сухокумск и Кизлярскому муниципальному району Рамазан Курамагомедов, прием желающих пройти службу по контракту осуществляется ежедневно в здании военного комиссариата по адресу г. Кизляр, ул. Первомайская, 5.

Обращаться по телефону:

8 (928) 514-04-44, 8 (87239) 2-33-49.