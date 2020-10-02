Кто лучший среди МФЦ в Дагестане?

Министерство экономики и территориального развития РД решило выявить, какой из Многофункциональных центров на территории республики заслуживает звания “Лучший”, и объявило конкурс. Стартовать конкурс должен вот-вот – 5 октября. Те, кто хочет подать заявку, могут успеть сделать это до 19 октября 2020 года. Заявки принимаются по адресу: г.Махачкала, пр-т Насрутдинова, д.1.

Объявлены две номинации в рамках «состязаний»: «Лучший универсальный

специалист МФЦ» и «Лучший МФЦ». Итоги будут подводиться строгой комиссией и

уже к 13 ноября будут известны победители.

Организаторы нацелены таким образом решить спектр задач: обеспечить

соответствие центров предъявляемым требованиям; определить наиболее успешные примеры среди тенденций развития системы многофункциональных центров; усовершенствовать сервис обслуживания заявителей; заметить и оценить лучшие практики по реализации муниципальных и госуслуг в рамках принципа “одно окно”.

Номинанты, вырвавшиеся в финал, станут участниками этого же конкурса, но на

федеральном уровне. Всероссийский конкурс будет проходит под «шефством»

Министерства экономического развития РФ.

Для региональных МФЦ данный конкурс совсем не в новизну: они уже неоднократно

становились “Лучшими” на всероссийском уровне.