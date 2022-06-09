Крупный российский агробизнес поможет развитию агрологистики в Дагестане

Шарип Шарипов провел 8 июня совещание по развитию агрологистики в республике. Участие в обсуждении приняли представители отраслевых ведомств и руководители крупных российских компаний: директор компании шоковой заморозки плодов и ягод «Фрагария» Игорь Бугорский, директор по развитию компании ООО «Ингениум» Валерия Погребняк, а также и.о. гендиректора ООО «Русские ярмарки» Ирина Дмитренко.

В рамках совещания были обсуждены ключевые проблемы агрологистики Дагестана: строительство плодоовощных хранилищ, территорий сортировки и переработки и др. Все эти вопросы обсуждаются на фоне того, что Дагестан выступает лидером по производству косточковых культур, а также занимает весомое место по выращиванию остальных культурных растений, плодов и ягод.

В рамках совещания было озвучено, что указанные компании окажут содействие в развития агрологистической сферы.