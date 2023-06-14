Крупная транспортная компания намерена развивать грузооборот через Дагестан

Как заявил председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, именно на Дагестан делается ставка в рамках развития международного коридора «Север-Юг».

«Маршрут «Север-Юг» становится сейчас наиболее актуальным и востребованным. FESCO заинтересована в активном участии и развитии МТК «Север – Юг». Считаем, что маршрут поможет нам укрепить отношения с Индией и странами Ближнего Востока», — отметил он.

При этом, говоря о значимости Дагестана и его морского порта, Северилов пояснил, что компания активно работает над развитием морских перевозок из Индии в Россию.

В части развития инфраструктуры на Каспии Андрей Северилов обозначил заинтересованность предприятия в приобретении контейнерного терминала и включения Дагестана в международные грузоперевозки с еще большим объемом.

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