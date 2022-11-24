Крупная сельхозярмарка пройдёт в Махачкале

23 ноября вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов провёл совещание по вопросу организации праздничных мероприятий, посвящённых Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Совещание состоялось в режиме ВКС.

Основные торжества в соответствии с поручением Сергея Меликова запланированы на 3 декабря.

«В этот день на центральной площади Махачкалы состоится выставка-ярмарка достижений муниципальных образований республики», — сказал вице-премьер, предложив присоединиться к этой работе муниципалитетам, научным учреждениям, сельхозтоваропроизводителям.

Детально по организационным вопросам мероприятия выступил врио министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов. В рамках своего выступления он озвучил рекомендации касательно организации подворий. Также, по словам Шарипова, в рамках торжеств состоится церемония награждения отличившихся работников сферы АПК региона.