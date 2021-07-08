Круглый стол, посвящённый опустыниванию земель Дагестана прошёл в Махачкале

На базе Российской академии наук в Махачкале 7 июля состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы опустынивания Чёрных земель и Кизлярских пастбищ и пути их решения». Обсуждение прошло с участием зампредседателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. Также в круглом столе приняли участие представители науки и сотрудники Минсельхозпрода.

Опустынивание указанных участков прогрессирует и вплотную приблизилось к населенным пунктам. В Ногайском районе три таких очага опустынивания, находящиеся на грани экологического бедствия. Способствует этому климат и бесконтрольный выпас скота.

По итогам круглого стола предложены решения по предотвращению процесса опустынивания Кизлярских пастбищ и Чёрных земель.