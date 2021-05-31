Круглый стол по вопросам предпринимательства состоялся в ДГУ

В рамках Недели предпринимательства в ДГУ состоялся круглый стол, посвящённый взаимодействию бизнеса и власти. Мероприятие на тему «Поддержка предпринимательства. Проблемы её реализации» состоялось 27 мая при участии экспертов бизнес-сообщества, науки, а также представителей власти. Открывая встречу, врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Хаджи-Мурад Абашилов обозначил основные темы встречи, в числе которых и основные меры господдержки предпринимателей, поддержка экспорта и другое. Также Хаджи-Мурад Абашилов сообщил о создании инвестиционного портала Республики Дагестан. Дополнительно, было решено провести встречу банковского сектора и бизнеса с целью обсуждения кредитной поддержки предпринимательства.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники