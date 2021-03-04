Термин «кибербуллинг» или «троллинг»/«кибермоббинг» (т. е. интернет-травля) означает хулиганские действия в сети через разные средства коммуникации. Агрессивное поведение в интернет-пространстве становится все более распространенным среди подростков в России и за рубежом. Кибербуллинг – один из наиболее новых и опасных с точки зрения последствий риск, с которыми сталкиваются современные подростки. Кибербуллинг на практике – это попытки скомпрометировать человека перед знакомыми: оскорбления и угрозы через мессенджеры, игровые порталы, социальные сети, видеохостинги, форумы, звонки или смс-сообщения. Признаки кибербуллинга – осознанное и длительное причинение человеку вреда в сети, и при этом агрессоров может быть несколько, которые выступают как от своего лица, так и анонимно. 3 марта 2021 года в юридическом колледже СКИ ВГУЮ (РПА Минюста России) состоялся круглый стол на тему «Кибербуллинг в подростковой среде: актуальное состояние проблемы в Республике Дагестан», организованный преподавателями колледжа канд. физ.-мат. наук Исмаиловой Н. П.и Керимовой З. А.

В мероприятии участвовали: Гучучалиев М. Г., представитель министерства информации и печати РД; Тахо-Годи С. М., представитель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи; Махсунов М. Р., зам. председателя МП при МГС; Камилов А. Ш., председатель комиссии по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью; Багаев И. М., депутат МП при МГС, IT-специалист; Шамов Г. А., рук. центра семейной психологи; Абдулкадирова Х. Д., замдиректора по учебно-методической работе ЮК СКИ ВГУЮ (РПА Минюста России); Исмаилова Н. П., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин СКИ, канд. физ.-мат. наук; Шамхалова А. Э., преподаватель психологии СКИ, канд. пед. наук; Керимова З. А., преподаватель колледжа СКИ; представители МБОУ г. Махачкала – Амирова А. М., СОШ № 2 п. Ленинкент; Гасанова С. Д., СОШ № 12; Керимов М. Н., гимназия № 16; студенты юридического колледжа СКИ, ДГУ и учащиеся школ.

С приветственным словом выступила Х. Д. Абдулкадирова, замдиректора по учебно-методической работе ЮК СКИ ВГУЮ (РПА Минюста России), которая акцентировала внимание на актуальности и целях обсуждаемого вопроса. Хадижат Далгатовна отметила, что результаты обсуждения могут служить основанием для разработки эффективных программ профилактики и предотвращения кибербуллинга в подростковой среде.

В ходе встречи обсуждались проблемы травли и насилия в интернет-пространстве, виды кибербуллинга, влияющие на психологическое здоровье несовершеннолетних. Было подчеркнуто, что быстрый темп роста доступности сети Интернет увеличивает реальный риск кибер-виктимизации несовершеннолетних. Серьезность и глубину негативных последствий вовлечения подростков в кибербуллинг показывает поведение и состояние детей: снижается учебная успеваемость, занижается самооценка, наблюдаются дистресс, фобии, фрустрации, аффективные расстройства, делинквентность, суицидальные мысли и намерения.

В работе круглого стола активное участие приняли и выступили с содержательными докладами студенты Юридического колледжа Кабирова К. (3 к.), Буграева Альбина (3 к.), студенты ДГУ и учащиеся школ.

Подводя итоги, участники встречи отметили, что быстрые темпы роста доступности сети Интернет для населения увеличивают реальный риск кибер-виктимизации несовершеннолетних. По данным статистики, с проявлениями сетевой агрессии сталкивались 91% опрошенных несовершеннолетних.

Организаторы выразили благодарность всем за активное участие и продуктивное обсуждение вопросов круглого стола.