Экономика

КРСК поддержит инвестпроекты

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Корпорация развития Северного Кавказа заявила о намерении поддержать инвестпроекты. Министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов встретился в режиме с представителями КРСК и руководителями предприятий.

Обсудили возможность получения займов для инвесторов от АО. На помощь Корпорации претендуют ООО «Матис», ООО «Дагестан стекло Тара», ООО «Дагэлектроавтомат» и ООО «Каспийский завод стекловолокна».
В КРСК заявили о готовности взаимодействовать с бизнесом в онлайн режиме для устранения воздействия пандемии.

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