Кровь, пролитая за победу

Немало крови было пролито за победу в Великой Отечественной войне. Многие шли воевать еще совсем юными. Так и Гасан Курбанов семнадцатилетним юношей ушел добровольцем на фронт. Родился он в 1924 году в селе Худиг Агульского района Дагестанской АССР. В Хивском РВК не хотели принимать в ряды Красной Армии несовершеннолетнего, однако настойчивость Курбанова принесла свои плоды. На фронте молодой боец был тяжело ранен, чуть не погиб от потери крови из-за многочисленных осколков, однако выжил и вернулся с победой. Гасан Курбанов был награжден многочисленными орденами и медалями. В мирное время работал в колхозе на различных должностях. Умер в 1982 году, похоронен в родном селе.

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