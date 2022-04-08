Крик в пустоту

Информационное давление, оказываемое на Россию последние восемь лет, можно назвать беспрецедентным. Но можно ли назвать его объективным и оправданным? Есть ли явные причины для того, чтобы столь активно демонизировать государство, которое, в принципе, настроено лишь на защиту своих геополитических интересов и не ведет агрессивную внешнюю политику, как это делают США и их союзники по блоку НАТО?

Ответ на данный вопрос кроется в незыблемой аксиоме, которая гласит – кто сказал первым, тот и прав, все остальные оправдываются. Именно в этом и кроется основной секрет западной пропаганды, которая, создавая глупые, неправдивые и порою даже нелогичные, но очень эмоциональные информационные поводы, умудрятся убедить определенную часть населения земного шара в том, что черное – это на самом деле белое, а белое – не что иное как черное. Главное в этом деле – оперативность, наглость и яркая, желательно, чересчур яркая картинка. Ну и, конечно, полное отсутствие совести у тех, кто режиссирует данные «мероприятия».

В информационном противостоянии Россия зачастую проигрывает исключительно из-за отсутствия в большей мере неприсущего российским людям цинизма, не позволяющего нагло врать и передергивать факты. Проигрывает в большей мере на «короткой дистанции», так более длительные временные интервалы ставят под сомнение те «аргументы и факты», которые так активно сеет в неокрепшие умы населения западная пропаганда. Но тот факт, что некоторое время нам приходится довольно активно оправдываться, убеждая людей в очевидных моментах и по факту воюя с ветряными мельницами, не может не выводить здравомыслящих людей из состояния душевного равновесия.

История со сбитым Боингом, следовавшим рейсом МН17, была далеко не первой циничной информационной атакой, направленной на то, чтобы переложить на Россию ответственность за чужие «проступки». До этого была целая череда «правдивых» историй о Крыме и территориях, ранее входивших в состав Донецкой и Луганской областей Украины. Потом была череда абсолютно нелепых обвинений в нарушениях многочисленных «режимов тишины» и эскалации конфликта на Донбассе, который демократичные украинцы хотят закончить исключительно в ходе переговорного процесса. Да что там говорить, даже исход любых выборов в США, несмотря на их итоги, является не чем иным, как результатом вмешательства России во внутренние процессы, протекающие на территории независимого государства.

Все это время мы оправдываемся, пытаясь обратить внимание на те факты, которые просто кричат о непричастности России к тем или иным событиям и процессам. Тратим свое время, проводим брифинги, взываем к мировому сообществу, пытаемся добиться правды, но, увы, нас не слышат. Это похоже на некий крик в пустоту, который хоть и наполнен смыслом, но вряд ли принесет сколь-нибудь ощутимый результат.

Западная пропаганда откровенно переврала как ход, так и причины начала специальной военной операции на территории Украины. Западная пропаганда сознательно замалчивала ситуацию на Донбассе, выдавая потери среди мирного населения за гибель «сепаратистов и террористов», а бесчинства украинских военных и националистов преподнося как усилия по наведению в стране конституционного порядка. И вот теперь мы получили ситуацию в Буче, получили вполне ожидаемо, и снова вынуждены оправдываться, убеждая слепое и глухое мировое сообщество в том, что настоящие подонки, настоящие убийцы и душегубы – это именно те, кто сегодня заламывает руки к небу и шлет проклятия в адрес «российских оккупантов», которые якобы повинны в смерти и сотен и сотен мирных украинцев.

Зачем? Зачем мы пытаемся убедить всех этих людей в очевидных вещах? Зачем тратим свое время на тех, кто нас не слышит и слышать не хочет? Большинство из описанных выше событий проходили по заранее написанному сценарию, в котором России была отведена конкретная роль. И эта роль не обсуждается, потому, что Запад уже давным-давно принял решение о дальнейшей судьбе России и не собирается его пересматривать ни на каких условиях.

Сегодня одна из главных задач, которая стоит перед Россией в контексте освещения событий, происходящих на Украине, заключается в том, чтобы объективно и методично обозначать те моменты, которые нужно обозначать. Обозначать, не реагируя на все внешние воздействия, беспочвенные претензии и голословные обвинения. Самое главное, чтобы правду знали те, кто вовлечен во все происходящее. А если точнее – жители России, Украины и еще ряда стран постсоветского пространства, волею судеб вовлеченных в конфликт, навязанный нам коллективным Западом. Именно они должны сделать выводы о всем происходящем. А что подумают о нас немцы, австралийцы или японцы – на мой взгляд, факт малозначимый. Мы никогда не были союзниками и вряд ли станем ими в дальнейшем. Так что хватит метать бисер перед свиньями. Пусть думают, что хотят, это ничего не решает и ничего не меняет.

Алексей Зотьев