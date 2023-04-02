Крепнут связи между Дагестаном и Карачаево-Черкессией

В Черкесске состоялась встреча представителя Правительства Республики Дагестан в Карачаево-Черкесской Республике Магомеда Магомедова с министром культуры Карачаево-Черкесской Республики Зурабом Агирбовым.

В ходе беседы были обсуждены планы дальнейшего развития культурных связей между Дагестаном и Карачаево-Черкессией, а также вопрос организации цикла мероприятий по 100 -летию народного поэта Дагестан Расула Гамзатова.

Также были обсуждены вопросы организации обмена гастролей творческих коллективов и государственных драматических национальных театров Карачаево-Черкесской Республики и Республики Дагестан.

В завершении встречи министр культуры Карачаево-Черкесской Республики Зураб Агирбов дал высокую оценку деятельности представителя Правительства Дагестана в КЧР Магомеда Магомедова, отметив его вклад в налаживании культурных и межнациональных связей между братскими народами двух республик.

В свою очередь Магомед Магомедов поблагодарил Зураба Агирбова за всемерную поддержку инициатив, а также подарил ему книгу Расула Гамзатова «Берегите друзей».