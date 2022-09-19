Агул

Красота гор Агула завораживает

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Величественные горы Агула во все времена привлекали своим завораживающим видом. Именно поэтому, наверное, за свою историю существования через эти горы прошло много войск завоевателей. Но, к счастью, безуспешно. Потому что, живя высоко в горах среди дикой природы, народ Агула как хищник вцеплялся в недруга и давал хороший отпор, приобретая такое же величие и мужество. Но за все время существования Агула много крови было пролито. Ходом времени, к сожалению, унесло немало жизней.

На сегодняшний день мы смело и гордо можем заявить, что наш народ кровью и потом отстоял свою малую Родину. Гордо донесли до будущих поколений свою историю и культуру. А может, именно по этой причине сегодня Агульский район популярен среди туристического потока.

Конечно, помимо бурной истории есть у агулов и свои достопримечательности. Это как природные, так и приобретенные.

Природные достопримечательности — это в первую очередь наши горы, горделиво стоящие вокруг района. Их красота неописуема, здесь можно парить в облаках, чистый воздух, чистые реки, бурлящие горные потоки. Любоваться этой красотой можно бесконечно.

Образовавшее несколько лет назад в результате оползня озеро на территории села Чираг — отдельная тема. Часами можно наблюдать за царской рыбой форелью. Видя, как она вспрыгивает на поверхность воды и в тот же миг ныряет обратно в воду, у наблюдателя захватывает дух.

Опять-таки на территории Чирага высоко в горах расположились еще несколько природных достопримечательностей – это Ледниковоее озеро, Белая речка. А название свое речка получила из-за особой характерности — даже при больших ливнях каким-то загадочным образом речка умудряется остаться такой же прозрачно чистой.

Само село Чираг — это как памятник культурного наследия Агула. Село почти опустело, большинство чирагцев переселились на низменность, но гордо, как свидетель человеческой мощи, стоит на возвышении горного склона само село. Селений в Агульском районе около двадцати. И каждое село по отдельности имеет свою самобытность. Из-за трудностей доступа несколько сел полностью опустели и стали призраками.

Рича! Тут испокон веков жили по-настоящему великие люди. У этого села бурная история. Именно по этой причине Риче дали статус «Объект Культурного наследия Республики Дагестан». Много проходило через это село разных недругов — Тамерлан, Надир-шах и др. После каждого нашествия уцелевшие жители заново восстанавливали село. В свое время небольшое село целый месяц крепко держало оборону против огромного войска татаро-монголов.

На стенах древней мечети до сих пор сохранились разные надписи.

О многочисленных памятниках духовной и материальной культуры с. Рича говорят на разных уровнях и пишут уже несколько веков, но внесение села в исторический документ, официально признающий его статус, стало весьма обнадеживающим фактом и, разумеется, было принято народом с тихой гордостью и отрадой.

Много в районе арочных мостов. Они тоже находятся под охраной ЮНЕСКО. Только в Кушан-Дере таких мостов насчитывается двадцать два. Эти мосты настоящие памятники архитектуры.

Не так давно через Кушан-Дере проложили дорогу к горе Джуфудаг, местность которой отличается особой красотой. С высоты три тысячи пятнадцати метров над уровнем моря открывается завораживающий вид. С самой высокой точки Джуфудага можно увидеть город Дербент и берега Седого Каспия.

По пути в село Амух расположен самый узкий мост. Он известен во всем Дагестане.

Но туристы приезжают в Агул не только для того, чтобы посмотреть на творения человека, но и на удивительные природные создания.

В Агуле растут растения, которые занесены в Красную книгу, обитают редкие животные.

Одним словом, Агул очень загадочный и красивый уголок! Природный заповедник! Еще его уникальность в том, что он одновременно граничит сразу с семи районами.

Это Хивский, Табасаранский, Рутульский, Курахский, Дахадаевский, Кайтагский, Кулинский.

Для каждого туриста Агул открывается по-разному, но увидевший его однажды будет покорен навсегда!

Салихат Малагусейнова

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