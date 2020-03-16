Красота Агула, отраженная на полотнах Аминат Курбановой

Сегодня, 16 марта, в здании ЦТКНР Агульского района открылась первая выставка картин начинающего художника Аминат Курбановой. Мероприятие организовано администрацией Агульского района.

Выставку посетил глава района Закир Каидов в сопровождении заместителей Назима Юсуфова и Файзуллы Амаева и других работников администрации. Посмотреть на картины пришли также руководители районных учреждений и все желающие.

На выставке представлено 19 работ, среди которых пейзажи, натюрморты и портреты. Среди множества картин есть виды села Арсуг, Мисси, Буршаг, Рича, портреты Расула Гамзатова, имама Шамиля, Магомеда Ярагского. Курбанова говорит, что на творчество вдохновили ее дети и подписчики в социальных сетях, с которыми она советовалась при выборе тематики работ. Она утверждает, что особый акцент в картинах делает на передаче цвета.

Эту выставку начинающий художник посвятила своему младшему сыну Умару. По словам Курбановой, писать картины она начала, будучи в декретном отпуске. Неслучайно мастер в работе использует акрил.

«Все картины нарисованы акриловыми красками, потому что они, в отличие от масла, быстро сохнут, что мне, как матери малолетних детей, удобно. Дети не будут трогать и портить незаконченные картины. Хотя акрил таит и свои сложности: плохо смешивается и собирается в комки», — говорит художник.

Профессиональными советами при написании картин Курбановой помог известный агульский художник Шамсудин Махмудович Наврузов, который также посетил выставку. Наврузов похвалил начинания Курбановой, отметил ее технику цветопередачи и посоветовал начинающему художнику развивать навыки и набираться опыта: изучать анатомические особенности при написании портретов, воздушную перспективу в пейзажах и тд.

Директор музея Фатимат Рамазанова говорит, что у них и до этого проходили выставки, но картинная выставка агульского художника проходит впервые.

По словам работника музея Сафигет Исмаиловой, особенно похвальна смелость Аминат Курбановой в демонстрации своих природных творческих способностей, что станет примером для подрастающего поколения. Как считает Исмаилова, в Агуле много талантливой молодежи, которую пример Аминат сможет вдохновить.

Выставка картин продлится месяц. Каждый желающий сможет бесплатно увидеть живописную красоту Агула, переданную художником на своих полотнах.

Тамила Мирзоева