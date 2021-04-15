«Красная гвоздика» — символ благодарности ветеранам

Благотворительный фонд «Память поколений» является организатором ежегодной всероссийской акции «Красная гвоздика». В Республике Дагестан акция проводится Министерством по делам молодежи РД совместно с ВОД «Волонтеры Победы». В 2021 году акция будет проходить с 1 мая по 30 июня.

В период акции каждый житель страны может внести свой вклад в дело помощи ветеранам боевых действий, приобретая значок «Красная гвоздика» онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты России или получая за пожертвование у волонтеров. Средства от реализации значков направляются на оказание помощи ветеранам.

«Красная гвоздика» — это не просто значок, это всероссийский символ благодарности ветеранам нашей страны, ныне живущим и героически павшим.