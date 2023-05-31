КПЦ им.Гасана Алкадари будет выдавать стипендию студентам, изучающим лезгинский язык

В последние годы резко уменьшилось количество абитуриентов, поступающих на русско-дагестанское отделение филологического факультета ДГУ, а также факультета дагестанской филологии ДГПУ.

Именно эти факультеты выпускают учителей родных языков для дагестанских школ. Уменьшение количества выпускников средних школ, желающих изучать родные языки, в скором времени, возможно, создаст огромную проблему, связанную с дефицитом профессиональных специалистов, преподающих родные языки.

Как сообщается на сайте КПЦ имени Гасана Алкадари, с целью популяризации и повышения престижа родных языков в подростковой и молодежной среде культурно-просветительский центр имени Гасана Алкадари с нового учебного года будет выдавать дополнительную стипендию в размере 3 тысяч рублей, а также будет оказывать иную поддержку студентам 1 курсов русско-дагестанского отделения филологического факультета ДГУ и факультета дагестанской филологии ДГПУ, изучающим лезгинский язык.

Напомним, АНО «Культурно-просветительский центр им. Гасана Алкадари» была создана в 2022 году. Основными направлениями деятельности центра являются изучение истории, лезгинского языка и культуры; сохранение и популяризация историко-культурного наследия; выявление и изучение памятников истории и культуры.

Центр официально зарегистрирован в налоговых органах, в министерстве юстиции Республики Дагестан. Директором центра является главный редактор «Лезги газет» Магамед Ибрагимов.

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