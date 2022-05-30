Кожаева Эльмира: «Сегодня каждая сакля в горах и каждый дом в степи готов оказать достойный прием туристам»

Отмечая то огромное внимание, которое уделяет Глава Дагестана Сергей Меликов развитию туризма в республике и комментируя встречу главы региона с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой, которая недавно посетила Дагестан, главный редактор республиканской газеты «Голос Степи», эксперт Кожаева Эльмира Юнусовна констатирует:«Развитие туризма в Дагестане станет большим открытием для самих приезжающих на отдых в республику, а также даст темпы развития внутренней экономике региона. Мы ждем туристов не только в горном Дагестане, но и в наших Ногайских степях, где уникальные степные дороги по барханам дают почувствовать себя экстремалом, и где можно проводить авто- и мото-ралли. У нас в Ногайском районе уже появился гостевой дом «Конак уьй», где уже есть народное подворье, а также хозяйка двора покажет вам страусов, верблюдов и других животных и птиц степей.

Ведь сегодня каждая сакля в горах и каждый дом в степи может принять туристов, оказать им достойный прием. Я от многих гостей республики слышала хорошие отзывы о дагестанцах. И все они отмечали редчайшее гостеприимство, такт и доброжелательность. Так что, уважаемые гости, приезжайте, ждем вас!», — заключает Эльмира Юнусовна.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»