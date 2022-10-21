Ковид идет на спад

Мурад Казиев провел заседание Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Дагестане, где совместно с руководителями муниципалитетов обсудил текущее эпидемположение. В процессе обсуждения озвучена статистика регресса заболеваемости: за последние сутки зарегистрировано всего 16 случаев заражения, госпитализацию прошел всего 1 пациент. Врио руководителя Роспотребнадзора по РД Залимхан Омариев также отметил, что количество заболевших за неделю сократилось в 2,5 раза.