Коварство омикрона

Считается, что штамм «омикрон» предполагает более легкое протекание заболевания. Но специалисты подчеркивают, что клиническая картина на самом деле одна и та же.

«Мы имеем дело с заболеванием большого количества людей: либо уже переболевших, либо вакцинированных и ревакцинированных. Это так называемый случай “прорывной инфекции”: пациенты болеют легче, и это не зависит от штамма. Просто у людей уже есть иммунный ответ»

Врачи отмечают, что для всего общества в целом и каждого его члена крайне важно соблюдать уже установленные санитарные и гигиенические правила:

— носить индивидуальные средства защиты;

— мыть и дезинфицировать руки;

— выдерживать социальную дистанцию;

— вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться.

После волн высокой заболеваемости тем или иным штаммом два-три месяца, а то и больше, у населения остается нейтрализующий иммунитет. Но постепенно его уровень спадает, и его уже недостаточно, чтобы предохранить людей.

Но буквально за считанные дни после новой инфекции иммунная система вспоминает, что она умеет бороться с этой угрозой, берется за дело и очень быстро останавливает вирус. Однако достаточно ли быстро, чтобы предотвратить новую волну?

В принципе, новой волне подняться на фоне старой волны довольно сложно потому, что у недавно переболевших какое-то время сохраняется иммунитет. Омикрон в какой-то мере является исключением, так как он слишком несхож в иммунологическом плане с другими штаммами, иммунный ответ на него более узок.

Как правило, люди, которые переболели старыми штаммами или вакцинированы, формируют свой иммунный ответ против омикрона из того разнообразия антител, которые у них сформированы. Но в случае омикрона имеющиеся антитела в основном не подходят для решения новой задачи.

Поэтому в этой ситуации совет один- своевременно пройти ревакцинацию, это единственное правильное решение для предотвращения заражения омикроном и другими вирусами.

Нафият Шамсудинова