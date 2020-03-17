Ковали победу на войне и в тылу

Орден Отечественной войны II степени Гасангаджи Абдулхаликов. Дата рождения военнослужащего: __.__.1920. Место рождения: Дагестанская АССР, Агульский р-н, с. Хутхул. Воинское звание: нет данных. Награда. Чем награждён: Орден Отечественной войны II степени. Инициатор: Министр обороны СССР. Архивный источник. Память народа — электронный банк документов периода Великой Отечественной войны. Составлен по материалам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО).

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После окончания войны Гасангаджи вернулся в родное село Хутхул, женился на Сутари Абдулхаликовой, которая пока он воевал обеспечивала тыл на трудовом фронте. В родном селе Хутхул в колхозе им. Калинина они вместе поднимали обескровленное войной хозяйство. Ветеран войны Гасангаджи много лет работал в бухгалтерии Агульского районо. Родили, вырастили и поставили на ноги девять детей — четыре сына и пять дочек. У них свои семьи, проживают и трудятся в разных населенных пунктах нашей страны.

Кровью и потом миллионов советских людей на фронте и в тылу добыта Великая Победа 9 Мая 1945 года. И сегодня, в преддверии 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в семьях потомков супругов Гасангаджи и Сутари Абдулхаликовых вспоминают о них и гордятся ими родные и близкие, сыновья и дочери, внуки и правнуки, праправнуки.

Высокий, статный, мужественный и добрый ветеран Великой Отечественной Гасангаджи Абдулхаликов, его супруга, добрая и отзывчивая ветеран трудового фронта Сутари-Хабав, — такими запомнились они при жизни автору этих строк. Вечная память ветеранам.

Абдурахман Манафов