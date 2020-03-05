Ковал победу для потомков

Мы не устаем восхвалять подвиг простого человека, завоевавшего победу, отстоявшего родную землю. Немногие из них вернулись с фронта. Один из них Шабан Саметович Магомедов. Был призван в ряды Советской армии в самом начале войны, в августе 1941 года.

В 1942 году прошел курсы бойца на территории Грузии, близ города Зестафони, где Шабана Саметовича в числе других обучали рыть окопы, строить блиндажи, то есть всему, что должен знать солдат на войне.

Меткий стрелок Магомедов в начале 1943 года уже был на Курской дуге, на станции Прохоровка, где шли ожесточенные танковые сражения. Был приказ «Ни шагу назад». Рота, в которой служил Шабан Магомедов, была разбита на взводы, каждому из которых было отведено место обороны. Атаки немцев следовали одна за другой. Меткий огонь, который вел весь взвод, не давал немцам возможности завладеть участком обороны взвода.

Наконец, немецкая артиллерия открыла сильный огонь, что от взвода осталась горстка раненых и контуженых бойцов. Их взяли в плен, откуда они бежали через месяц во время налета нашей авиации.

Дальше прошел с боями Польшу, Германию, штурмовал Берлин, получил контузию, лежал 4 месяца в госпитале, вернулся домой в ноябре 1945 года.

Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными наградами.

После работал в колхозе родного села. В 1984 году Шабана Саметовича не стало.

Наибет Гасукаева