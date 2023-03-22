Корреспонденты газеты «Голос времени» провели опрос среди молодых родителей об их отношении к вакцинации от полиомиелита

Корреспонденты районной газеты «Голос времени» опросили молодых родителей об их отношении к вакцинации от полиомиелита.

Курбанова Саида, село Новочуртах

Будучи медицинским работником, я без сомнения делаю своим детям все без исключения прививки, потому что это защита от заболеваний.

У меня двое детей: 10 лет и 2 года. Я без колебаний согласилась на прививку от полиомиелита. Раз этого требует Всемирная организация здравоохранения, то это необходимая процедура. Я считаю, что дети с ранних лет должны быть застрахованы, чтобы в дальнейшем к ним не приставали инфекционные заболевания.

Габибуллаева Патимат, село Тухчар

Своих двоих детей возрастом один и два года я сегодня привела на прививку от полиомиелита. Я не хочу верить информационным фейкам и не считаю, что не правы врачи, которые носят ответственность за моих детей. Мои дети стоят в поликлинике на учете. Я считаю, что от прививок детям не будет никакого вреда. Будет только польза.

Магомедова Кабират, село Чапаево

Некоторые мои знакомые говорят, что после вакцины ребенок начал отставать в развитии. И вообще, я считаю, что организм должен сам справляться с полиомиелитом. Получается, заболеть полиомиелитом не так легко. Это фекально- оральным путем. Редкая ситуация. Делая прививку живой вакциной, мы искусственно вводим в организм вирус. Я категорически против такой прививки. Не доверяю непонятной вакцине, неизвестно, где произведенной. Свежи еще в памяти случаи с антиковидной вакциной. Это мое сугубо личное мнение.

Адельгереева Зарема, село Новолакское

У меня двое детей, старшему 8 лет, младшему 5. Я не против прививок, в том числе и от полиомиелита. Старшему по графику я сделала все прививки. С младшим затянулось, так как он часто болел. Но я уже начала его тоже прививать. У меня нет медицинского образования, но много читала, консультировалась с врачами по поводу прививок и не вижу в этом ничего отрицательного. Своих детей я привожу в состояние готовности к привитию, обследую, сдаю анализы, так чтобы не было последствий. Если к моменту срока привития ребенок здоров, не вижу причин отказываться от прививки.

Источник: http://mo-novolak.ru/ru/news/korrespondentyi_rayonnoy_gazetyi_golos_vremeni_oprosili_molodyih_roditeley_ob_ih_otnoshenii_k_vaktsinatsii_ot_poliomielita/