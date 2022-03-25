Корпорация развития Дагестана поддержит предприятие по переработке мяса

Корпорация развития Дагестана поддержит инвестиционный проект по строительству предприятия по производству и переработке мясной продукции полного цикла с участием АО «Дагагролизинг».

Предприятие будет расположено в Кизилюртовском районе, его проектная мощность в одну смену составит порядка 700 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота. Также планируется производство охлажденных и замороженных мясных полуфабрикатов, колбас, продуктов шкурообработки и многое другое.

Финансировать проект будет Росагролизинг, что по своей сути является предоставлением госинвестиций региону. Договорённости были достигнуты в результате встречи Сергея Меликова с руководством лизинговой компании.