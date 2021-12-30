Коронавирусная инфекция снова даёт рост

Сергей Меликов провел рабочее совещание с руководителями органов власти, где на повестку были вынесены наиболее актуальные для региона вопросы.

Среди основных была обсуждена и ситуация с коронавирусной инфекцией. Руководитель Роспотребнадзора РД Николай Павлов представил данные уровня заболеваемости за последние сутки. Он сообщил о 120 зарегистрированных случаях заболевания коронавирусной инфекцией.

Основная возрастная категория заболевших — 30-59 лет, хотя 39% — это люди в возрасте 60+.

Наиболее тревожной в контексте распространения коронавирусной инфекции является новость об увеличении заболеваемости среди детей 1-6 лет и старше.

Ввиду этого Николай Павлов сообщил о том, что с 31 октября в соответствии с национальным календарём противоковидной вакцинации будут подлежать дети 12-17 лет.