Коронавирус уже надоел

В последнее время миллиарды людей ждут, когда избавятся от такой коварной болезни, как коронавирусная инфекция. Вот уже более 2 лет люди не могут жить полноценной жизнью: без масок, ограничений и т.д. Было несколько волн этой эпидемии, когда мы думали, что болезнь отступает, но она каждый раз с новым штаммом доставала нас. Народ борется всеми доступными способами против коварной заразы, но все еще молоэффективно. В мире все так же огромное количество больных и смертей от коронавирусной инфекции, но у нас есть надежда, что общими усилиями, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, путем вакцинирования однажды мы победим ее.

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