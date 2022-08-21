Коронавирус снова наступает

После некоторого затишья коронавирус снова дает о себе знать, подвергая риску здоровье огромного количества людей. Особую тревогу вызывают новые штаммы вируса, от которых уже и не знаешь, чего ждать. Кто-то переносит болезнь в лёгкой форме, а кто-то оказывается на больничной койке.

Стоит напомнить и о том, что последствия COVID-19 для переболевших могут быть самыми разными, ведь вирус вызывает первичное преимущественное поражение дыхательных органов. То есть основное влияние идёт на лёгкие, но, кроме этого, инфекция поражает в разной степени практически все органы и системы. Многие пациенты, перенесшие ковид, жалуются на быструю утомляемость, бессонницу, боли в мышцах и суставах, головную боль, одышку, кашель… И ставшая характерной меткой вируса потеря обоняния и вкуса сохранялась у переболевших долго (или не проходила совсем).

Среди нас, конечно, есть те, кто переболел легко и не имеет никаких последствий. Но тем, кто длительное время находился в реанимации и выжил благодаря аппарату искусственной вентиляции лёгких, различные проблемы со здоровьем практически гарантированы, констатируют специалисты.

Это связано с тем, что в крайне тяжелых и критических случаях патологические процессы охватывают почти все органы и системы нашего организма. У них развивается так называемый постреанимационный синдром. Истощенный тяжёлой болезнью и столь же тяжёлым лечением организм требует длительного восстановления.

Многие заблуждаются, утверждая, что коронавирус переносится не тяжелее сезонного гриппа. На самом деле эта болезнь более коварна и опасна, и не только по острым проявлениям, но и по отдалённым последствиям. Если для гриппа характерны несколько дней высокой температуры, после чего наступает период выздоровления и полное восстановление, то COVID-19 лечат в течение нескольких недель, притом течение болезни часто оказывается непредсказуемым. Чтобы восстановить лёгкие после заболевания, могут понадобиться месяцы терапии.

К тому же исследования показывают, что SARS-CoV-2 в большей степени поражает центральную нервную систему и структуру иммунитета человека, чем другие респираторные вирусы.

По словам врача-пульмонолога, доцента кафедры терапии Первого МГМУ им. Сеченова А. Пальмана, трагические и смертельные осложнения возникают у больных, перенесших тяжёлую форму заболевания с поражением лёгких до 70-80 %.

Придать организму дополнительную защиту от вируса и в случае заболевания перенести его легко поможет только вакцинация. Предыдущие периоды пандемии это наглядно показали. Ведь введённый противовирусный препарат знакомит иммунную систему человека с вирусом, и потом в ответ на чужеродное вторжение в организме запускается защита. Действенная защита. По этой причине стоит серьёзно задуматься над тем, стоит ли игнорировать то, что поможет сберечь твоё здоровье. А может, даже и жизнь.