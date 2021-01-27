Коронавирус это миф или реальность?

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Тимур Гусаев в рамках интервью, которое он дал газете «Вести Агула», рассказал о коронавирусе и о том, как это коснулось его.

«Думаю, практически не осталось человека в Дагестане, чьей семьи эта реальность не коснулась. И это хорошо, если близкие легко переболели, выздоровели и восстановились. К сожалению, с этой реальностью нам еще долго жить. Для меня она началась с госпитализации 24 марта 2020 года, когда сданный анализ за день до этого показал положительный результат. Это был первый выявленный случай в Дагестане. Информация об этом попала к журналистам, мне начали звонить в больницу. Я не стал лукавить, сказал все как есть. Очень жаль, что люди не поверили в серьезность вируса с самого начала. Кто-то придумал байку о том, что мне заплатили миллионы за имитацию и пропаганду болезни. Все 17 дней в больнице и еще месяц после нее — время большого потока звонков на мой телефон и сообщений в социальные сети. Люди, начинавшие с проклятий в социальных сетях, через несколько недель извинялись и просили советов с лечением тяжело больных родственников», — рассказал Тимур Гусаев.