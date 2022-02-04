Коронавирус бьет все новые рекорды

Опасения специалистов относительно очередной волны с «омикрон»-штаммом оправдались. Каждый новый день в республике цифры по заболеваемости значительно отличаются от предыдущих в сторону увеличения. На 4 февраля количество подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом составило 823 человека в сутки. Очень важно отметить, что количество госпитализированных почти в 3 раза меньше. Этот факт говорит о том, что его легко переносят или 60% охвата вакцинацией показывают свои результаты. Ведь, как мы знаем, вакцинированные болезнь переносят легко. Если говорить о количестве выздоровевших, то этот показатель также достаточно высокий — 516 человек выздоровели за прошедшие сутки. Эксперты ожидают пик заболеваемости к середине февраля, поэтому мы можем стать свидетелями четырехзначных показателей заболеваемости инфекцией.

Дагестанцам необходимо помнить, что наше здоровье в наших руках и простые правила гигиены могут спасти от тяжелых последствий.

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