Координаторы международного движения «Бессмертный полк» обратились к Владимиру Путину

Координаторы международного движения «Бессмертный полк» обратились к Президенту Владимиру Путину в связи с ростом напряжения в отношениях между Россией и Западом.

«Уважаемый Президент! Никогда раньше нам бы не пришло в голову отвлекать Вас своими мыслями, но сегодня то время, когда мы очень хотим выразить Вам нашу поддержку. За последние несколько дней весь “коллективный Запад” сплотился против России. Им мало зашкаливающей все мыслимые и немыслимые уровни русофобии, им мало антироссийских санкций, теперь они открыто называют россиян врагами. То, что происходило последние годы на Украине, вызывало ощущение “дежавю”. Нацистские шевроны карательных батальонов ВСУ, факельные шествия неонацистов по улицам украинских городов, героизация нацистов и коллаборационистов ОУН-УПА, убийство людей в одесском “Доме профсоюзов”, геноцид гражданского населения Донбасса под аббревиатурой АТО. Европа и США спокойно смотрели на то, как на Украине нацизм не просто поднял голову, он стал частью государственной политики. Они его взрастили и поддержали.

Никому из западных чиновников за последние 8 лет не пришло в голову хотя бы поинтересоваться: а что реально происходит на Донбассе? Все эти господа упорно делали вид, что их эта “проблема” не касается. И каково же было наше удивление, когда речь Президента Украины на Конференции в Мюнхене еврочиновники встретили громкими аплодисментами. А что же такое гениальное сказал с трибуны господин Зеленский? Он открыто заявил о желании Украины вернуть себе статус ядерной державы. А что такое ядерное оружие в руках нацистов? Это конец всему живому! Апокалипсис.

Война на Украине началась не сегодня и даже не вчера! Она идет с 2014 года! И все эти годы уходящие и приходящие президенты Украины обещали своим избирателям закончить военный конфликт на Донбассе, а в результате ситуация в Донецке и Луганске становилась только хуже. Сколько еще должно было страдать гражданское население Донбасса? Ни один европейский или американский политик не взял на себя смелость призвать украинские власти к ответу. А вот когда Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, Европа и США вдруг “прозрели” и под лозунгом “Против кого дружим” обрушили на Россию непомерный список санкций и жёстких ограничений.

А за что включили новые санкции? За то, что только у России хватило смелости взять под защиту русскоязычных жителей этих двух республик? А еще санкции им удобны для того, чтобы бандитскими методами, банальными рейдерским захватами разворовать и распихать по своим карманам российское имущество и средства. Выходит, восемь лет бомбежек и убийств мирных жителей Донбасса – это “нормально”, а несколько дней операции по денацификации – это ужас ужасный? Почему Европа и США молча разрешали существование нацистского режима в стране, ориентированной на Европу? И теперь России, как и в 1941-1945 гг., приходится освобождать Украину от коричневой чумы фашизма! За что европейцы, потомки тех, кого наши деды спасли от фашистской оккупации, сейчас так ненавидят россиян? Почему русофобия не сходит со страниц всех западных журналов и газет? Количество антироссийских фейков в соцсетях зашкаливает.

Ведется целенаправленная информационная война против России, направленная на умы людей, с целью запутать и посеять страх и панику. И самое обидное – читать в Интернете, как западной пропаганде дружно “поддакивают” так называемые “либеральные россияне”, считающие себя цветом отечественной культуры и искусства. Кто дал им право говорить от имени всех россиян? Как им не стыдно в такой непростой для России момент вести себя как перебежчики и коллаборационисты, продающие интересы своей страны за горстку медяков и тарелку супа. Это происходит потому, что они давно не ассоциируют себя с Россией. Они давно предали страну и лишь паразитируют на фейковых новостях, помогая их поддерживать и распространять, получая от этого удовольствие – как истинные садисты. А поддерживающий нацизм и сам является нацистом. Для них нет ничего святого. Жизнь человека, его права и свободы они бесчувственно используют для своего грязного пиара. Геноцид мирного населения для них пустое место. Их заботит лишь своя личная выгода, полученная по любому инфоповоду, даже на крови мирных жителей.

Вне России живут миллионы русскоговорящих соотечественников, и, в отличие от “российской либеральной богемы”, ни у кого из нас не поднимется рука написать в Facebook или Twitter о том, что нам стыдно быть русскими. После развала СССР многие из нас не по своей воле оказались в странах ближнего и дальнего зарубежья. Часто это был выбор наших родителей, спасавшихся от погромов и гонений в бывших советских республиках, в одночасье ставших суверенными государствами. Но они нас так воспитали, что любовь и уважение к России мы впитывали с детства, а когда сами стали родителями — передали это нашим детям. Мы гордимся быть частью России!

Есть такая фраза – “Россия своих не бросает”. Так вот, сегодня мы хотим сказать Вам, уважаемый Президент, что пришло время “Своим не бросать Россию”, а подставить ей плечо и показать, что она совсем не одна в этой нелегкой ситуации.

Да, ситуация непростая, но мы верим, что Россия выстоит и победит, потому что многие страны смотрят на нее с надеждой и молятся за то, чтобы она нашла и покарала виновников трагедии в одесском “Доме профсоюзов”, карателей из ВСУ, бахвалившихся в Интернете убийствами мирных жителей Донецка и Луганска, и преступное украинское руководство, которое намеренно покрывало нацистские настроения в обществе и сделало национализм частью государственной политики Украины.

Простите нас за излишнюю эмоциональность. Наболело. Приходится, как в далеком 2014-ом году, постоянно мониторить новости, переживая о том, как проходит операция по очистке Украины от нацистов и их пособников. Добро не должно быть бессильным, оно предполагает возможность себя защищать. Все мы с детства знаем, что добро побеждает зло. Россия может и должна защитить ДНР и ЛНР от постоянных бомбежек мирного населения и сделать Украине своеобразную “прививку” от нацизма, чтобы украинцы очнулись наконец от “дурмана националистической пропаганды”! Мы надеемся, что операция по денацификации Украины пройдет с наименьшими потерями, и молимся, чтобы все, кто в ней принимает участие, вернулись домой живыми и невредимыми», – говорится в тексте обращения.

Источник: РИА Дагестан