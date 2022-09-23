Координатором одного из направлений движения общественных сил «Zа Дагестан» стало Министерство юстиции РД

В ходе панельной дискуссии молодые люди обозначили основные проблемы рассматриваемых тем и определились с лидерами направлений.

Модератором направления «Человек и право» стал заместитель министра юстиции Республики Дагестан Караченцев Сергей Викторович. Спикерами выступили работники министерства.

Участникам форума были предложены следующие темы для обсуждения: Конституционные реформы в Республике Дагестан: состояние, проблемы и перспективы; нормотворческая деятельность в Республике Дагестан; вопросы регистрации актов гражданского состояния в правоприменительной практике; судебное производство в Республике Дагестан; выкуп оружия как одна из форм профилактики правонарушений в Республике Дагестан; система оказания бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан.

По итогам панельных дискуссий участники форума обозначили направления дальнейшей работы по выбранным направлениям.