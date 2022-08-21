Координатор проекта «Трезвая Россия» Ян Иванов назначен членом Общественной палаты Дагестана

С 2014 года Ян Иванов является экспертом Общественной палаты Российской Федерации, комиссии по поддержке молодежных инициатив и комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. В 2018 году работал директором первого Всероссийского форума «Трезвая Россия», который прошёл в Республике Дагестан. В Дагестане гражданский активист инициировал десятки антиалкогольных и антитабачных рейдов, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота алкогольной продукции, в том числе в период Священного месяца Рамадан. В фазу активного распространения коронавирусной инфекции в Дагестане осуществлял активное участие в помощи медикам.

В VIII созыве Государственной Думы ФС РФ является советником заместителя Председателя Парламента РФ.

Награждён многочисленными ведомственными наградами, благодарственным Письмом Президента Российской Федерации В.В. Путина, благодарностью Главы Республики Дагестан С.А. Меликова, памятной медалью Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе», а также памятной медалью XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи.