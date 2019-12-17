Конвенции 1980 и 1996 гг. направлены на защиту прав детей

Российская Федерация выступает государством-участником двух многосторонних международных договоров, разработанных Гаагской конференцией по международному частному праву по вопросам защиты прав и интересов детей в международных семейных конфликтах: Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года и Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октября 1996 года.

Конвенция 1980 года регулирует вопросы, связанные с незаконным перемещением детей и их возвращением в государство постоянного места проживания. Конвенция 1996 года имеет более широкую сферу действия и, помимо механизма возвращения ребенка, также затрагивает вопросы определения юрисдикции государства, установления места нахождения несовершеннолетнего на территории иностранного государства, принятия срочных мер защиты в отношении несовершеннолетних, признания и исполнения решений иностранных судов.

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1097 и от 15 ноября 2012 г. № 1169 центральным органом, исполняющим обязанности, возложенные указанными конвенциями, выступает Министерство просвещения Российской Федерации.