Концертный тур «Za ВМФ» прошёл в Каспийске

Артисты России, Донецка, Луганска, а также дагестанские артисты провели совместный концерт патриотического характера в г. Каспийске.

Кроме концертной программы на площадке были развёрнуты интерактивные зоны «Родной герой» и «Кораблик», где любой кто пожелает мог отправить письмо военнослужащим в Украину.

Участие в мероприятии принял и Сергей Меликов, который выступил перед собравшимися, а также поздравил с Днём пограничника.

Эстафета акции «Za ВМФ» передана городу Североморску и всему Северному флоту.

Данный концерт в Каспийске по сообщению организаторов не последний: они вернутся в ноябре к 300-летию Краснознаменской Каспийской флотилии.