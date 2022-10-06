Общество

Концерт-акция «В единстве — наша сила!» пройдет в Махачкале

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Концерт-акция в поддержку курса Президента РФ «В единстве — наша сила!» состоится в пятницу, 7 октября, на центральной площади г. Махачкалы.

Мероприятие проводится с целью поддержки Республикой Дагестан курса Президента России и Российской армии, а также вхождения в состав России новых субъектов.

Участниками акции станут представители общественности, органов власти, молодежных и добровольческих организаций, известные деятели культуры, науки, спорта и другие.

В рамках мероприятия состоится концерт с участием популярных артистов и республиканских музыкальных коллективов.

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