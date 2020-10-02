Концерн КЭМЗ презентовал Владимиру Васильеву современную отопительную печь в национальном оформлении

Владимир Васильев посетил концерн КЭМЗ. Кизлярский электромеханический завод крупное промышленное предприятие в Дагестане. Здесь изготавливают все: от товаров народного потребления до самолетов.

Завод регулярно получает важные государственные заказы, в том числе и от Минобороны. Концерн входит в госкорпорацию «Ростех».

Главе республики показали и новинки. Актуальные сегодня бактерицидные лампы впечатлили Васильева. Привлек внимание главы региона и котел для отопления помещения, похожий на традиционные печи горцев. Он оценил использование национальных особенностей в современных технологиях.