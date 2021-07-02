Политика

Контроль за выборами в Госдуму обсудили Сергей Меликов и Александр Брод

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Сергей Меликов встретился с председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александром Бродом и обсудил процесс подготовки к предстоящей избирательной кампании депутатов Госдумы.

В рамках достигнутых договорённостей в конце месяца республику посетит рабочая группа НОМ для встречи с избирательными штабами политпартий и оценки техготовности избирательных участков.

Меликов отметил важность проведения выборов в формате открытости и соблюдении свобод, что невозможно без серьёзного общественного наблюдения.

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